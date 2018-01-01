  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тіла загиблих у Афганістані українців доставлять спецрейсом

    Тіла українців доправлять на Батьківщину після всіх необхідних консульських дій та ідентифікації
    Тіла загиблих у Кабулі (Афганістан) під час теракту українських громадян доправлять на Батьківщину спецрейсом авіакомпанії «Українські крила». Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу «112 Україна». «Український консул, якого відрядили з
    • Сьогодні, 14:14
    • Розсилка
    <span>Бойовики скоїли напад на готель Intercontinental у Кабулі</span>
    Бойовики скоїли напад на готель Intercontinental у Кабулі

    Тіла українців доправлять на Батьківщину після всіх необхідних консульських дій та ідентифікації

    Тіла загиблих у Кабулі (Афганістан) під час теракту українських громадян доправлять на Батьківщину спецрейсом авіакомпанії «Українські крила».

    Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Український консул, якого відрядили з посольства у Таджикистані в Кабул, прибув на місце. Він здійснить всі консульські дії, необхідні для ідентифікації, після чого тіла загиблих будуть доправлені в Україну. Попередньо планується, що це може бути спецрейс авіакомпанії «Українські крила», - повідомив він.

    Читайте також

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Спочатку була інформація, що загинули дев`ять українців, але пізніше посол Віктор Нікітюк підтвердив загибель семи громадян України. Серед загиблих внаслідок теракту є двоє жінок. Вони працювали в авіакомпанії «Українські крила».

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих, а президент Петро Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців.

    Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Крім того, були вбиті щонайменше двоє нападників.

    До цього часу жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за терористичний напад.

    Читайте також
    теракт Афганістан посол Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ