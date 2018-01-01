Тіла загиблих у Афганістані українців доставлять спецрейсом

Тіла українців доправлять на Батьківщину після всіх необхідних консульських дій та ідентифікації

Тіла загиблих у Кабулі (Афганістан) під час теракту українських громадян доправлять на Батьківщину спецрейсом авіакомпанії «Українські крила». Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу «112 Україна». «Український консул, якого відрядили з



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Бойовики скоїли напад на готель Intercontinental у Кабулі

Тіла українців доправлять на Батьківщину після всіх необхідних консульських дій та ідентифікації

Тіла загиблих у Кабулі (Афганістан) під час теракту українських громадян доправлять на Батьківщину спецрейсом авіакомпанії «Українські крила».

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Український консул, якого відрядили з посольства у Таджикистані в Кабул, прибув на місце. Він здійснить всі консульські дії, необхідні для ідентифікації, після чого тіла загиблих будуть доправлені в Україну. Попередньо планується, що це може бути спецрейс авіакомпанії «Українські крила», - повідомив він.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Спочатку була інформація, що загинули дев`ять українців, але пізніше посол Віктор Нікітюк підтвердив загибель семи громадян України. Серед загиблих внаслідок теракту є двоє жінок. Вони працювали в авіакомпанії «Українські крила».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих, а президент Петро Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Крім того, були вбиті щонайменше двоє нападників.

До цього часу жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за терористичний напад.