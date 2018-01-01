Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців

Петро Порошенко заявив, що шокований звісткою про теракт в Афганістані

Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це сказано у повідомленні на офіційній сторінці глави держави у мережі Facebook. «Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко заявив, що шокований звісткою про теракт в Афганістані

Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це сказано у повідомленні на офіційній сторінці глави держави у мережі Facebook.

«Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих», - сказано у ньому.

За дорученням глави держави МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані, додав президент.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців.

Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».