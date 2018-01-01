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    Порошенко доручив надати допомогу для сімей загиблих у Кабулі українців

    Петро Порошенко заявив, що шокований звісткою про теракт в Афганістані
    Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це сказано у повідомленні на офіційній сторінці глави держави у мережі Facebook. «Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни
    • Сьогодні, 20:49
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    Петро Порошенко заявив, що шокований звісткою про теракт в Афганістані

    Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це сказано у повідомленні на офіційній сторінці глави держави у мережі Facebook.

    «Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих», - сказано у ньому.

    За дорученням глави держави МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані, додав президент.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

    Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

    Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

    ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців

    Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

    Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

    Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

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