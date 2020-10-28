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    Новини

    На колекторі в Києві сталась аварія: комунальників змило напором води (фото)

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    На колекторі в Києві сталась аварія: комунальників змило напором води (фото)
    Фото: ДСНС

    Рятувальники витягнули з колектора чотирьох чоловіків

    Сьогодні, 28 жовтня, по вул. Тростянецькій, 8 у Дарницькому районі Києва під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі сталася надзвичайна ситуація.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    За попередньою інформацією, під час ремонтних робіт відбувся витік газу, в результаті чого постраждали працівники Київводоканалу.

    Усім надана медична допомога, ведеться службове розслідування.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, столичні рятувальники витягнули з колектора чотирьох чоловіків.

    «…Під час проведення ремонтних робіт на перехресті вул. Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі столиці, в колекторі сталася аварія. Внаслідок аварії, четверо працівників Київводоканалу потребували негайної допомоги», - розповіли у ДСНС.

    На місці бійці встановили, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.

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    На колекторі в Києві сталась аварія: комунальників змило напором води (фото)
    На колекторі в Києві сталась аварія: комунальників змило напором води (фото)

    Усіх постраждалих було витягнуто з колектора та передано працівникам медичної служби. Одного чоловіка у важкому стані було госпіталізовано до лікарні. Іншим трьом допомога надавалася на місці.

    Київ ДСНС Київводоканал аварія рятувальники
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