На колекторі в Києві сталась аварія: комунальників змило напором води (фото)



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Фото: ДСНС

Рятувальники витягнули з колектора чотирьох чоловіків

Сьогодні, 28 жовтня, по вул. Тростянецькій, 8 у Дарницькому районі Києва під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі сталася надзвичайна ситуація.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

За попередньою інформацією, під час ремонтних робіт відбувся витік газу, в результаті чого постраждали працівники Київводоканалу.

Усім надана медична допомога, ведеться службове розслідування.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, столичні рятувальники витягнули з колектора чотирьох чоловіків.

«…Під час проведення ремонтних робіт на перехресті вул. Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі столиці, в колекторі сталася аварія. Внаслідок аварії, четверо працівників Київводоканалу потребували негайної допомоги», - розповіли у ДСНС.

На місці бійці встановили, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.

Усіх постраждалих було витягнуто з колектора та передано працівникам медичної служби. Одного чоловіка у важкому стані було госпіталізовано до лікарні. Іншим трьом допомога надавалася на місці.