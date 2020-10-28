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    На Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули

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    Вибух стався без подальшого загоряння - полыцыя - На Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули
    Вибух стався без подальшого загоряння - полыцыя

    Дев'ять людей отримали травми різного ступеня

    На Харківщині у Дергачівському районі стався вибух на території газорозподільної станції: двоє людей загинули, дев’ять отримали різні травми. Про це повідомляє Нацполіція.

    Зазначається, що близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння.

    «Задимлення склало близько 200 кв. метрів. За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, дев'ять отримали різні травми. На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група», – сказано у повідомленні.

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    Усі обставини події наразі встановлюються.

    вибух газ Харківщина поліція
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