Вибух на Харківщині: що відомо про стан постраждалих



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Кілька людей внаслідок вибуху отримали серйозні травми

У двох людей опіки близько 60% тіла – вони в критичному стані

Пожежу на газопереробній станції у Дергачівському районі Харківської області вже ліквідували. Під завалами знайшли тіла двох загиблих. Крім того, постраждали ще дев'ятеро людей, з яких частина у вкрай важкому або критичному стані.

Про стан постраждалих внаслідок вибуху в Дергачівському районі, зокрема, повідомляє місцевий телеграм-каналі Харків.Live.

З дев'яти постраждалих шістьох, хто отримав найважчі травми, відвезли в обласний центр – у 4 лікарню невідкладної медичної домоги Харкова. Трьох осіб, чиї травми не такі серйозні, відвезли в районну дергачівську лікарню.

Наразі відомо, що у двох людей опіки близько 60% тіла – вони в критичному стані. Ще двоє постраждалих – у вкрай важкому стані, інших двох обстежують медики.

Дещо іншу інформацію наводить видання Depo.Харків з посиланням на Харківську міськраду. Там стверджують, що в обласний центр доставили одразу вісьмох постраждалих. П'ятеро людей перебувають в опіковому відділенні – з них двоє в реанімації, троє просто у відділенні, ще один постраждалий – у відділенні політравми. Також ще один чоловік – вже в операційній і буде спрямований в травматологію, іще у одного чоловіка – гіпертонічний криз, його оглядають лікарі.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф Харківської облради Віктор Забашта не виключає, що кількість загиблих може зрости.

«У постраждалих переважають опіки. Наприклад, у двох вони складають близько 60% тіла. У решти подряпини, є контузії. Завал ще повністю не розібраний, тому не виключено, що зросте число виявлених загиблих»,– заявив Забашта.

Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули. Вибух стався близько 11:47 на території газопереробної станції у Дергачівському районі, що на відстані 20 км від Харкова,