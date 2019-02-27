Тимошенко закликала створити ТСК щодо розслідування корупції в «оборонці»



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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко у Верховній Раді

«Батьківщина» продовжує збирати підписи депутатів за початок процедури імпічменту глави держави

Верховна Рада має негайно ухвалити постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить всі факти корупції в оборонній сфері.

Про це Юлія Тимошенко сьогодні заявила в парламенті.

За словами лідера «Батьківщини», саме Верховна Рада, за Конституцією, має право розслідувати цю корупцію, в якій вона звинувачує саме главу держави.

«Для цього потрібно 150 голосів. Якщо Андрій Парубій не порушить процедуру і поставить постанову про створення ТСК на голосування, вона буде однозначно створена. 150 голосів буде. Розпочнеться розслідування корупційної діяльності на незаконних постачаннях з країни-агресора зіпсованих частин на потреби української армії. Усе це завтра може стати реальністю і залежить лише від волі однієї людини – Андрія Парубія», – наголосила вона.

Окрім того, повідомила Тимошенко, разом із командою «Батьківщини» вона продовжує збирати підписи депутатів за початок процедури імпічменту глави держави, який, на її думку порушив ст. 111 ККУ.

«А це означає державна зрада, підрив обороноздатності країни. У той час, коли наших українців вбивають на фронті, окуповані Крим та Донбас, головнокомандувач країни через свої заводи здійснює корупційні оборудки і тим самим відмиває гроші з бюджету України та нищить обороноздатність нашої держави. Це недопустимо. Якщо ми як парламент замовчуватимемо, це означатиме, що ми співучасники», – зауважила голова партії.

За її словами, те що сьогодні викрили журналісти – це маленька верхівка айсбергу всієї корупції на війні.

Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.