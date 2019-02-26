НАБУ перевірить інформацію про факти корупції в «оборонці»



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У НАБУ заявили, що «розслідування корупційних схем в оборонній сфері складні і мають свою специфіку»

Детективи НАБУ вже розслідують корупцію майже на 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу, - прес-служба

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. Про це повідомляє прес-служба Нацбюро.

У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

Повідомляється, що детективи розслідують корупцію майже на 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень. По одному з таких підприємств - Львівський бронетанковий завод - розслідування завершено і з липня 2018 року справа слухається в суді.

При цьому в НАБУ заявили, що «розслідування корупційних схем в оборонній сфері складні і мають свою специфіку, що відрізняє їх від інших корупційних злочинів».

Зокрема, в НАБУ повідомили, що часто закупівлі товарів здійснюються за закритими процедурами, без проведення конкурентних торгів, за відсутності чітко встановленої процедури визначення ціни закупівлі і переможця; частину документів, у тому числі, які можуть бути доказами, що мають гриф секретності; відсутній ринок товарів військового та подвійного призначення, що ускладнює проведення товарознавчої експертизи, визначення ринкової ціни, на підставі якої можна стверджувати про збитки, завдані корупційними схемами; з'ясування обставин вчинення злочину вимагає отримання інформації з-за кордону, що триває від півроку і більше.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.