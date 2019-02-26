Березенко підтвердив, що кримінальному провадженню щодо нього він зобов‘язаний Тимошенко



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Фракція БПП направила до МВС та Національної поліції звернення, в якому просила дати офіційну відповідь щодо правового статусу в кримінальних провадженнях Березенка

Березенко повідомив, що Нацполіція визнає, що він не має ніякого процесуального статусу у провадженні щодо підкупу виборців

Заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко заявив, що Національна поліція підтвердила, що організатором «таємних чорних схем» його назвала Юлія Тимошенко. Про це він сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради 26 лютого.

Як повідомляє прес-служба політсили, нардеп зазначив, що вчора фракція БПП направила до МВС та Національної поліції звернення, в якому просила дати офіційну відповідь щодо правового статусу в кримінальних провадженнях Березенка.

За його словами, фактичним замовником кампанії з його дискредитації є Тимошенко.

«На підставі звернення народного депутата Тимошенко, 6 лютого слідчими НПУ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 160 КК (Підкуп виборця, учасника референдуму) України. У показаннях заявника викладені факти щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення народного депутата України Березенка», - процитував Березенко відповідь голови Нацполіції Сергія Князєва.

Він також повідомив, що Нацполіція визнає, що він не має ніякого процесуального статусу у провадженні щодо підкупу виборців.

«На цей час жодній особі про підозру в учиненні кримінального правопорушення не повідомлялося. Процесуальний статус народного депутата Березенка в зазначеному кримінальному провадженні не визначено», - процитував відповідь голови Нацполіції Березенко.

Раніше повідомлялося, що Березенко вимагає вибачень від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який в своєму інтерв’ю з посиланням на кримінальні провадження заявив про причетність парламентаря до схем із організації виборчих «сіток».