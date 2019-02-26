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    У Раді анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Порошенка

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    <p>На адресу керівництва апарату ВР 26 лютого надійшло звернення з повідомленням про намір ініціювати питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту</p> - У Раді анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Порошенка

    На адресу керівництва апарату ВР 26 лютого надійшло звернення з повідомленням про намір ініціювати питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту

    В апараті ВР заявили, що їхні працівники «видали бланки підписних листів під тиском»

    Перший заступник керівника апарату Верховної Ради – керуючий справами Петро Боднар підписав розпорядження про анулювання бланків для збирання підписів народних депутатів на підтримку ініціативи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

    Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради.

    «Відповідно до вимог Закону «Про Регламент Верховної Ради України» підставою для ініціювання питання про усунення президента з посади в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. На підставі наведеної норми Закону, розпорядженням анулюються видані 26 лютого Управлінням кадрів апарату ВР народним депутатам - ініціаторам цього питання - бланки для збирання підписів народних депутатів», - говориться у повідомленні.

    Раніше Боднар заявив, що працівники апарату ВР «видали бланки підписних листів під тиском».

    «Сьогодні на адресу керівництва апарату Верховної Ради надійшло коротке письмове звернення з повідомленням про намір ініціювати питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту та створення відповідної спеціальної тимчасової слідчої комісії, а відтак вимагалося негайно забезпечити виготовлення підписних листів для збирання підписів необхідної кількості народних депутатів. Цей лист було передано для вивчення і аналізу у відповідний структурний підрозділ апарату. При цьому на працівників цього підрозділу апарату ВР був здійснений політичний тиск, і вони змушені були під цим тиском видати бланки підписних листів», - повідомив перший заступник керівника апарату ВР.

    Нагадаємо, під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 26 лютого, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту заявила про початок процедури імпічменту діючому президенту після розслідування журналістів про нібито збагачення його оточення в оборонній сфері.

    Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. 

    У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

    Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування. 

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