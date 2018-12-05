Тимошенко зустрілася з президентом Міжнародного республіканського інституту



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Регіональний директор інституту з питань Євразії Стівен Нікс, президент Міжнародного республіканського інституту (IRI) Ден Твайнінг та Юлія Тимошенко говорили про необхідність проведення вільних і чесних президентських виборів наступного року

Голова партії «Батьківщина» детально поінформувала своїх співрозмовників про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Твайнінгом та регіональним директором інституту з питань Євразії Стівеном Ніксом у межах робочого візиту до США. Про це йдеться на сайті «Батьківщини».

Голова партії «Батьківщина» детально поінформувала своїх співрозмовників про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні.

Тимошенко подякувала Міжнародному республіканському інституту за багаторічну підтримку реформ в Україні, зокрема щодо зміцнення демократії та реформи державного управління.

Сторони наголосили на необхідності проведення президентських виборів наступного року відповідно до демократичних стандартів.

Йшлося також про ескалацію війни Росії проти України, а зокрема останні події в районі Керченської протоки.

Юлія Тимошенко закликала продовжувати та посилювати санкційну політику проти РФ.

Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

Як повідомлялося, Тимошенко наголосила, що для досягнення миру в Україні необхідні переговори «Будапешт плюс».