  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тимошенко зустрілася з президентом Міжнародного республіканського інституту

    • Розсилка
    Регіональний директор інституту з питань Євразії Стівен Нікс, президент Міжнародного республіканського інституту (IRI) Ден Твайнінг та Юлія Тимошенко говорили про необхідність проведення вільних і&nbsp; чесних президентських виборів наступного року - Тимошенко зустрілася з президентом Міжнародного республіканського інституту
    Регіональний директор інституту з питань Євразії Стівен Нікс, президент Міжнародного республіканського інституту (IRI) Ден Твайнінг та Юлія Тимошенко говорили про необхідність проведення вільних і  чесних президентських виборів наступного року

    Голова партії «Батьківщина» детально поінформувала своїх співрозмовників про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні

    Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Твайнінгом та регіональним директором інституту з питань Євразії Стівеном Ніксом у межах робочого візиту до США. Про це йдеться на сайті «Батьківщини».

    Голова партії «Батьківщина» детально поінформувала своїх співрозмовників про політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні.

    Тимошенко подякувала Міжнародному  республіканському  інституту за багаторічну підтримку реформ в Україні, зокрема щодо зміцнення демократії та реформи державного управління.

    Читайте також

    Сторони наголосили на необхідності проведення президентських виборів наступного року відповідно до демократичних стандартів.

    Йшлося також про ескалацію війни Росії проти України, а зокрема останні події в районі Керченської протоки.

    Юлія Тимошенко закликала продовжувати та посилювати санкційну політику проти РФ.

    Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

    Як повідомлялося, Тимошенко наголосила, що для досягнення миру в Україні необхідні переговори «Будапешт плюс». 

     

    Читайте також
    Юлія Тимошенко Батьківщина США партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ