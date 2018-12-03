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    Тимошенко закликала парламент скасувати підвищення тарифів

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    Тимошенко закликала парламент скасувати підвищення тарифів

    Тимошенко заявила, що потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає Верховну Раду скасувати подорожчання газу для населення і ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення цін (№9198). Про це вона заявила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

    Як повідомляє прес-служба «Батьківщини», Тимошенко вимагає негайно ухвалити постанову, яку підписали шість лідерів фракцій та груп Верховної Ради.

    За словами політика, тарифи і так є завищеними. «Ми порахували собівартість видобутку 1 кубометру газу – 1 грн. Якщо нарахувати податки, прибутки – це 3,5 грн. А людям продають по 8,55 грн», – зауважила Тимошенко.

    Вона наголосила, що потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу, що дозволить знизити ціну на газ щонайменше вдвічі.

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