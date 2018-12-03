Тимошенко закликала парламент скасувати підвищення тарифів



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Тимошенко заявила, що потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає Верховну Раду скасувати подорожчання газу для населення і ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення цін (№9198). Про це вона заявила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

Як повідомляє прес-служба «Батьківщини», Тимошенко вимагає негайно ухвалити постанову, яку підписали шість лідерів фракцій та груп Верховної Ради.

За словами політика, тарифи і так є завищеними. «Ми порахували собівартість видобутку 1 кубометру газу – 1 грн. Якщо нарахувати податки, прибутки – це 3,5 грн. А людям продають по 8,55 грн», – зауважила Тимошенко.

Вона наголосила, що потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу, що дозволить знизити ціну на газ щонайменше вдвічі.