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    Політика

    Тимошенко зустрілася з сенатором Томом Коттоном

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    Американський сенатор&nbsp;Том Коттон та Юлія Тимошенко - Тимошенко зустрілася з сенатором Томом Коттоном
    Американський сенатор Том Коттон та Юлія Тимошенко
    Фото: прес-служба «Батьківщини

    Сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України, зокрема останні події в районі Керченської протоки

    У вівторок, 4 грудня, в межах робочого візиту до США голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном.

    Як повідомляється на сайті «Батьківщини», сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України, зокрема останні події в районі Керченської протоки. Йшлося про ситуацію навколо впровадження воєнного стану в Україні.

    Юлія Тимошенко поінформувала свого співрозмовника про позицію партії щодо забезпечення політичного процесу – проведення виборів і недопущення звуження прав та свобод громадян України. Вона також подякувала сенатору Коттону за співавторство в резолюції щодо засудження агресії проти українських військових кораблів.

    Натомість сенатор відзначив принципову позицію Тимошенко щодо захисту демократії та свободи в Україні.

    Окрім того, політики обмінялися думками щодо конкретних кроків, які б могли здійснити найближчим часом Адміністрація та Сенат США задля посилення підтримки Збройних сил України, зокрема Військово-Морських Сил ЗСУ.

    «Юлія Тимошенко закликала до посилення санкцій проти Росії та висловила позицію, що Мінські угоди були необхідними, але недостатніми для встановлення стійкого миру в Україні. Лідер «Батьківщини» наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі «Будапешт плюс» з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини», - йдеться у повідомленні.

    Наприкінці зустрічі сенатор побажав Тимошенко успіху в реалізації її планів, спрямованих на припинення війни в України, зміцнення суверенітету та демократії в нашій державі.

    У зустрічі також брали участь заступник голови партії «Батьківщина», голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

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