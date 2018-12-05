Тимошенко зустрілася з сенатором Томом Коттоном



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Американський сенатор Том Коттон та Юлія Тимошенко Фото: прес-служба «Батьківщини

Сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України, зокрема останні події в районі Керченської протоки

У вівторок, 4 грудня, в межах робочого візиту до США голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном.

Як повідомляється на сайті «Батьківщини», сторони обговорили ескалацію війни Росії проти України, зокрема останні події в районі Керченської протоки. Йшлося про ситуацію навколо впровадження воєнного стану в Україні.

Юлія Тимошенко поінформувала свого співрозмовника про позицію партії щодо забезпечення політичного процесу – проведення виборів і недопущення звуження прав та свобод громадян України. Вона також подякувала сенатору Коттону за співавторство в резолюції щодо засудження агресії проти українських військових кораблів.

Натомість сенатор відзначив принципову позицію Тимошенко щодо захисту демократії та свободи в Україні.

Окрім того, політики обмінялися думками щодо конкретних кроків, які б могли здійснити найближчим часом Адміністрація та Сенат США задля посилення підтримки Збройних сил України, зокрема Військово-Морських Сил ЗСУ.

«Юлія Тимошенко закликала до посилення санкцій проти Росії та висловила позицію, що Мінські угоди були необхідними, але недостатніми для встановлення стійкого миру в Україні. Лідер «Батьківщини» наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі «Будапешт плюс» з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини», - йдеться у повідомленні.

Наприкінці зустрічі сенатор побажав Тимошенко успіху в реалізації її планів, спрямованих на припинення війни в України, зміцнення суверенітету та демократії в нашій державі.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії «Батьківщина», голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.