Тимошенко обговорила зі спецредставником Держдепу Куртом Волкером ескалацію війни Росії проти України



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Юлія Тимошенко подякувала Сполученим Штатам Америки за допомогу та підтримку нашої держави Photo by Alexander Prokopenko

Курт Волкер наголосив на необхідності повернення Україні захоплених моряків і військових кораблів

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у рамках робочого візиту до США провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Про йдеться на сайті «Батьківщини».

Сторони обговорили ситуацію в Україні і насамперед ескалацію війни Росії проти України, зокрема, останні події в районі Керченської протоки.

Курт Волкер наголосив на необхідності повернення Україні захоплених моряків і військових кораблів.

Зі свого боку Юлія Тимошенко подякувала Сполученим Штатам Америки за допомогу та підтримку нашої держави.

Окрім того, сторони предметно обговорили бачення Юлії Тимошенко та «Батьківщини» щодо нової Конституції, «Нового економічного курсу» та пропозицій щодо нових кроків задля закінчення війни та встановлення миру.

Голова партії «Батьківщина» закликала до посилення санкцій проти країни- агресора, а також наголосила на необхідності надання допомоги Військово-Морським Силам України.

Курт Волкер подякував Юлії Тимошенко за чітку позицію щодо необхідності продовження інтеграції України до НАТО та ЄС. Він підкреслив, що США й надалі підтримуватимуть політику відкритих дверей НАТО для нашої держави.

Нагадаємо, з 4 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. На порядку денному головне питання - ескалація війни з Росією - останні події в районі Керченської протоки, воєнний стан, способи звільнення українських моряків та посилення санкцій проти РФ, збільшення підтримки Збройних сил України та інтеграція Києва до ЄС і НАТО.

Візит Юлії Тимошенко до США триватиме до 7 грудня.