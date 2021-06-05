Тиша на Донбасі: доба минула без зафіксованих порушень припинення вогню

В зоні проведення ООС розміновано близько двох гектарів території

Протягом суботи, 5 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

«Разом з тим, в районі проведення операції Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання інші складові сил сектору безпеки. За сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів», – інформує штаб ООС.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 4 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Зокрема неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.