Тітушко знайшовся: антимайданівець перебуває під домашнім арештом
Раніше суд продовжив Тітушку запобіжний захід до 3 вересня
Антимайданівця Вадима Тітушка, якого підозрюють у розбої, помилково призначили на посаду віцепрезидента Української федерації змішаних єдиноборств (ММА) у Київській області.
Так, у Facebook-спільноті «Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств» Тітушка привітали з призначенням на посаду, але згодом видалили повідомлення.
Згодом в «Українській федерації змішаних бойових мистецтв» повідомили, що Тітушко не має жодного стосунку до федерації UFMMA, а «короткострокове призначення» скасовували, щойно це стало відомо керівництву.
Водночас, у МВС нам повідомили, що Тітушко з 15 червня перебуває під домашнім арештом і суд продовжив йому запобіжний захід до 3 вересня.
Тітушко прославився у 2013 році, коли під час акції «Вставай, Україно!» напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя. Після того «тітушками» почали називати чоловіків спортивної статури, які беруть участь у мітингах за гроші, або ж — агресивно заважають їхньому проведенню. Ці люди стали одним із антисимволів Євромайдану.
Із серпня 2018 Тітушка підозрюють у розбійному нападі на приватний будинок у Київській області, а також у заволодінні транспортним засобом.