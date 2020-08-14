Тітушко знайшовся: антимайданівець перебуває під домашнім арештом



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Вадим Тітушко перебуває вдома Фото: DSNEWS.UA

Раніше суд продовжив Тітушку запобіжний захід до 3 вересня

Антимайданівця Вадима Тітушка, якого підозрюють у розбої, помилково призначили на посаду віцепрезидента Української федерації змішаних єдиноборств (ММА) у Київській області.

Так, у Facebook-спільноті «Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств» Тітушка привітали з призначенням на посаду, але згодом видалили повідомлення.

Згодом в «Українській федерації змішаних бойових мистецтв» повідомили, що Тітушко не має жодного стосунку до федерації UFMMA, а «короткострокове призначення» скасовували, щойно це стало відомо керівництву.

Водночас, у МВС нам повідомили, що Тітушко з 15 червня перебуває під домашнім арештом і суд продовжив йому запобіжний захід до 3 вересня.

Тітушко прославився у 2013 році, коли під час акції «Вставай, Україно!» напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя. Після того «тітушками» почали називати чоловіків спортивної статури, які беруть участь у мітингах за гроші, або ж — агресивно заважають їхньому проведенню. Ці люди стали одним із антисимволів Євромайдану.

Із серпня 2018 Тітушка підозрюють у розбійному нападі на приватний будинок у Київській області, а також у заволодінні транспортним засобом.



