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    Тітушко знайшовся: антимайданівець перебуває під домашнім арештом

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    Вадим Тітушко перебуває вдома - Тітушко знайшовся: антимайданівець перебуває під домашнім арештом
    Вадим Тітушко перебуває вдома
    Фото: DSNEWS.UA

    Раніше суд продовжив Тітушку запобіжний захід до 3 вересня

    Антимайданівця Вадима Тітушка, якого підозрюють у розбої, помилково призначили на посаду віцепрезидента Української федерації змішаних єдиноборств (ММА) у Київській області.

    Так, у Facebook-спільноті «Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств» Тітушка привітали з призначенням на посаду, але згодом видалили повідомлення.

    Згодом в «Українській федерації змішаних бойових мистецтв» повідомили, що Тітушко не має жодного стосунку до федерації UFMMA, а «короткострокове призначення» скасовували, щойно це стало відомо керівництву.

    Водночас, у МВС нам повідомили, що Тітушко з 15 червня перебуває під домашнім арештом і суд продовжив йому запобіжний захід до 3 вересня.

    Тітушко прославився у 2013 році, коли під час акції «Вставай, Україно!» напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя. Після того «тітушками» почали називати чоловіків спортивної статури, які беруть участь у мітингах за гроші, або ж — агресивно заважають їхньому проведенню. Ці люди стали одним із антисимволів Євромайдану.

    Із серпня 2018 Тітушка підозрюють у розбійному нападі на приватний будинок у Київській області, а також у заволодінні транспортним засобом.


    МВС арешт тітушки
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