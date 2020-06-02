Участь спортсменів у бізнес-конфлікті на боці ексрегіонала. Учасники АТО зробили заяву



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У сутичці в тернопільській області брала участь ціла група відомих борців

Учасники російсько-української війни, члени громадської організації «Об’єднання бойових побратимів» виступили з заявою стосовно участі групи відомих борців у відстоюванні інтересів ексрегіонала, керівника ТОВ «Микулинецький бровар» Степана Трояна у конфлікті в селі Дворіччя Теребовлянського району на Тернопіллі.

Нагадаємо, інцидент трапився у неділю, 31 травня. Предметом суперечки є виділений для реабілітації учасників бойових дій ставок у Дворіччі. На який претендує також Степан Троян.

Як уже повідомляв «Главком», суперечка між зацікавленими сторонами переросла у масову штовханину й бійки. Інтереси пана Трояна відстоювали тернопільські борці греко-римського стилю, зокрема перший номер збірної України у ваговій категорії до 82 кг Андрій Антонюк.

«Ми, АТОвці Тернопілля, вкрай обурені конфліктною ситуацією, яка виникла у Дворіччі на Теребовлянщині. Одіозний ексрегіонал Степан Троян вирішив привласнити усю Микулинецьку громаду. Цього разу він намагається всіма силами відібрати ставок, на якому проходять реабілітацію ветерани АТО. Для досягнення своєї мети вчора він силою вривався на збори селян у Дворіччі та навіть залучив групу чоловіків спортивної статури, які всіляко провокували АТОвців на бійку.

Найобурливіше у цій ситуації те, що спортсмени – відомі тернопільські борці греко-римського стилю, які, до того ж, є дитячими тренерами. Невже комунальна установа Тернопільської міської ради ДЮСШ з греко-римської боротьби виховує тих, хто вирішує справи кулаками?

Серед натовпу «захисників» Степана Трояна були помічені директор комунального закладу «ДЮСШ з греко-римської боротьби» Андрій Телебан (його добре видно на відео, яке публікуємо нижче), заступник директора школи Ілля Томбоштейн, тренер Віталій Ліщинський, відомий борець Андрій Антонюк та інші. У той час, коли на фінансування школи Тернопільська міськрада виділяє значні суми, «спортсмени» займаються залякуванням селян та ветеранів війни. У кращих традиціях 90-х вони намагалися «пояснити», що ставок належить їхньому «покровителю» Степану Трояну. Якби не втручання правоохоронців, то суперечка переросла б у серйозніше протистояння, адже один із борців намагався вдарити учасника АТО.

Ми вважаємо цю ситуацію неприпустимою та негайно вимагаємо відповідної реакції від керівництва школи з греко-римської боротьби, – йдеться у заяві учасників російсько-української війни, оприлюдненій на сайті «Тернополяни».