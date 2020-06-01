Борець збірної України як звичайний «тітушка» відстоював інтереси ексрегіонала (фото і відео)



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Андрій Антонюк - спортсмен і «силовик» Фото - ТНЕУ

Андрій Антонюк проводить карантин активно

Член збірної України з греко-римської боротьби Андрій Антонюк з Тернополя заповнює паузу, пов’язану із пандемією коронавірусу надзвичайно активно. Ні, він не хизується відео тренувань у домашніх умовах через соцмережі, не бере участь у челенджах і не приймає викликів. Для Антонюка то – дитячі забавки.

У неділю, 31 травня видання «Тернополяни» помітило Андрія у числі звичайних «тітушок», які відстоювали інтереси ексрегіонала, власника ТОВ «Микулинецький бровар» Степана Трояна. Той претендує на ставок, який місцева громада збиралася облаштувати для соціалізації колишніх учасників російсько-української війни у селі Дворіччя Теребовлянського району на Тернопіллі.

Аби вибороти собі місце «під сонцем», на недільному зібранні, Степан Троян намагався увірватися на збори жителів Дворіччя, заручившись «силовою» підтримкою тернопільських борців греко-римського стилю. Останні провокували селян та учасників війни на конфлікт й намагалися прорвати шлях Трояну на збори. У натовпі прихильників ексрегіонала був помічений відомий український борець Андрій Антонюк. У захисній масці, як і належить. Під час словесної перепалки одіозний Антонюк накинувся з кулаками на ветерана АТО, однак у бійку втрутилися правоохоронці.

Не так давно Андрій Антонюк прославився тим, що гучно відіграв весілля у день вшанування пам’яті жертв Голодомору. А навесні 2018 року під час турніру в Болгарії сфотографувався в компанії російських борців поруч із російським стягом. Правда, для тернопільського мера-свободівця Сергія Надала то був не аргумент і він подарував борцеві за кошт міської громади квартиру.

У результаті суперечок ветерани російсько-української війни та жителі Дворіччя під гучні вигуки: «Ганьба регіоналу» вигнали Степана Трояна та його «борцівську команду» з приміщення.