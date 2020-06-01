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    Борець збірної України як звичайний «тітушка» відстоював інтереси ексрегіонала (фото і відео)

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    Андрій Антонюк - спортсмен і&nbsp;&laquo;силовик&raquo; - Борець збірної України як звичайний «тітушка» відстоював інтереси ексрегіонала (фото і відео)
    Андрій Антонюк - спортсмен і «силовик»
    Фото - ТНЕУ

    Андрій Антонюк проводить карантин активно

    Член збірної України з греко-римської боротьби Андрій Антонюк з Тернополя заповнює паузу, пов’язану із пандемією коронавірусу надзвичайно активно. Ні, він не хизується відео тренувань у домашніх умовах через соцмережі, не бере участь у челенджах і не приймає викликів. Для Антонюка то – дитячі забавки.

    У неділю, 31 травня видання «Тернополяни» помітило Андрія у числі звичайних «тітушок», які відстоювали інтереси ексрегіонала, власника ТОВ «Микулинецький бровар» Степана Трояна. Той претендує на ставок, який місцева громада збиралася облаштувати для соціалізації колишніх учасників російсько-української війни у селі Дворіччя Теребовлянського району на Тернопіллі.

    Аби вибороти собі місце «під сонцем», на недільному зібранні, Степан Троян намагався увірватися на збори жителів Дворіччя, заручившись «силовою» підтримкою тернопільських борців греко-римського стилю. Останні провокували селян та учасників війни на конфлікт й намагалися прорвати шлях Трояну на збори. У натовпі прихильників ексрегіонала був помічений відомий український борець Андрій Антонюк. У захисній масці, як і належить. Під час словесної перепалки одіозний Антонюк накинувся з кулаками на ветерана АТО, однак у бійку втрутилися правоохоронці.

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    Борець збірної України як звичайний «тітушка» відстоював інтереси ексрегіонала (фото і відео)
    Борець збірної України як звичайний «тітушка» відстоював інтереси ексрегіонала (фото і відео)
    Фото - Тернополяни

    Не так давно Андрій Антонюк прославився тим, що гучно відіграв весілля у день вшанування пам’яті жертв Голодомору. А навесні 2018 року під час турніру в Болгарії сфотографувався в компанії російських борців поруч із російським стягом. Правда, для тернопільського мера-свободівця Сергія Надала то був не аргумент і він подарував борцеві за кошт міської громади квартиру.

    У результаті суперечок ветерани російсько-української війни та жителі Дворіччя під гучні вигуки: «Ганьба регіоналу» вигнали Степана Трояна та його «борцівську команду» з приміщення.

     Читайте також: Екс-чемпіонка світу з кікбоксингу: Про те, що Усик взяв на себе зобов’язання перед ФСБ, знають і в СБУ
    греко-римська боротьба спорт поза політикою Андрій Антонюк тітушки
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