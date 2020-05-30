Фанат ЦСКА брав участь у перестрілці у Броварах (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влад, який назвав себе «Бандерою», на асфальті Фото із соцмереж

Хлопець видумав собі в Instagram прізвисько «Бандера»

У вчорашній перестрілці маршрутників у Броварах на Київщині брав участь фанат київського ЦСКА Влад «Бандера». Цікаво, що хлопець живе у Вінниці, але настільки перейнявся суперечкою перевізників у сусідній області, що не полінувався взяти в ній безпосередню участь.

Владові не пощастило: він опинився в числі 21-го невдахи, якого поліція за підсумками інциденту затримала.

Загалом станом на вечір п’ятниці поліцейські затримали 21 учасника події: 11 – у Броварах, 5 – на Житомирщині та 5 – на Вінниччині.

Влад у футболці клубу, якого давно немає

Треба сказати, що в середовищі ультрас участь Влада в сумнівній акції викликала осуд.

«Є розуміння, що такі дії (якщо розглядати в контексті участі в них фанатів) – по суті, плювок на могили тих Фанатів, найперше, хто віддав свої життя в цій війні? Плювок на ті банери, які висять на наших трибунах з їх фотографіями, - пише один із найвідоміших фанатів «Динамо» «Коря». - Можете собі уявити, як ви їм або їх батькам сказали б: «ну, гроші потрібні», «темка підвернулася», «до успіху йдемо», «нічого робити не треба», «постояти / посидіти на об'єкті / масовку створити»? Або хоча б тим Чоловікам не з фанатського середовища, які зараз на фронті? Це – ганьба і ракова пухлина сьогоднішнього фанатизму.

Хотілося б, щоб у фанатському русі це не було нормою, в ідеалі – щоб цього не було взагалі. Щоб це було жорстким табу серед фанатських рухів України і лідери колективів це припиняли і, скажімо так, це було під «офіційною» забороною.

Я, звичайно, глобально мало на що можу вплинути. Але хочеться вірити, що для тих, хто вважає себе фанатом сьогодні в Україні і живе цим життям, є речі і поняття, які важливіші за гроші».

Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. В результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.