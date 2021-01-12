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    Степанов розповів, чому варто продовжити січневий локдаун

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    В Україні з 8 січня розпочався суворий карантин, що продовжиться до 24 січня - Степанов розповів, чому варто продовжити січневий локдаун
    В Україні з 8 січня розпочався суворий карантин, що продовжиться до 24 січня

    Для продовження суворого карантину є дві причини: масові гуляння і сезонне збільшення хворих на грип

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що січневий локдаун варто продовжити через масові гуляння українців і сезонне збільшення хворих на грип. Про це він заявив в ефірі «24 каналу».

    Степанов зазначає, що з ним солідарні провідні епідеміологи, які також наполягають на продовженні нинішніх обмежувальних заходів.

    Міністр пояснює, що під час січневих свят були масові гуляння з великою кількістю людей, також українці відвідували родичів і загалом багато їздили.

    «Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих Covid-19», ─ сказав Степанов.

    Крім цього, очільник МОЗ нагадав про сезонне збільшення кількості хворих на грип, тому важливо ліквідувати це зростання.

    За словами Степанова, грип має схожі з коронавірусом ускладнення для запобігання поширення інфекції варто скоротити контакти між людьми.

    «Іноді вони вимагають лікування в закладах охорони здоров’я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему», ─ наголосив міністр.

    Нагадаємо, в Україні з 8 січня почав діяти локдаун.

    Додамо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

     Читайте також: 
    Теги: міністр українці канікули грип Максим Степанов карантин коронавірус
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