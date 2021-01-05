Чим завинили шкарпетки й лампочки? У соцмережах жорстко висміяли січневий локдаун

Після Різдва навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку

Із 8 січня доступними будуть лише товари і послуги першої необхідності

Із 8 до 25 січня у 2021 році дозволять торгувати продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише з здійсненням адресної доставки замовлень.

Водночас перелік товарів, які не можна буде придбати, викликав жваве обговорення у соціальних мережах. Зокрема людей обурює те, що на період жорсткого карантину супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.

Також українці не розуміють, навіщо вводити локдаун, коли в лікарнях достатньо місць для госпіталізації хворих на коронавірус.

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив, що з 8 січня дозволено продавати лише продукти, засоби особистої гігієни, «кішаче» та «собаче». «І хоча парламент зобов’язав Уряд завчасно попереджати про обсяг і вимоги до карантинних обмежень – все змінюється в останню ніч.За твердженням влади, статистика захворюваності різко падає, але локдаун в Україні все одно буде», – сказав Омелян.

Політолог Віктор Таран зазначає, що січневий локдаун спричинить великі проблеми для бізнесу. Зокрема масово припинять роботу магазини. А в малих містах і селах мешканці не зможуть купити вкрай потрібних у коронакризу товарів.

«На середину січня прогнозую перше падіння рейтингів влади, через удар по дрібному та середньому бізнесу, яка призведе до соціальної кризи», – повідомив він.

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко розповів, що в історії «про заборону купівлі мила і туалетного паперу» страшно не те, що це був не жарт. І не те, що Кабмін, врахувавши суспільний резонанс, обіцяв виправити недолуге обмеження. За його словами, в урядових структурах працюють люди, відірвані від реалій життя в Україні.

Відомий бізнесмен Олександр Деркач щиро жартує над карантинними обмеженнями від української влади. «Не можна в супермаркетах побутовою хімією торгувати. А то підете, або клеєм надихаєтеся, або дихлофосом один одного потруїте», – пише він.

Проєктний менеджер державної компанії «ПРОЗОРРО» Олексій Краснощоков помітив парадокс: через зниження темпів захворюваності нам зараз закручують гайки.

Український політик та письменник Олексій Толкачов зазначає, що нинішні дії Кабміну – не просто некомпетентні й неадекватні. «Це звичайне шкідництво, за яке слід нести відповідальність не тільки політичну, але і юридичну», – написав він.

Громадський діяч Павло Роднін пише, що з 8 січня почнеться «локдаун головного мозку».

Історика Олександра Зінченка дивує те, як на динаміку поширення коронавірусу вплине той факт, що він не зможе купити шкарпетки в найближчому супермаркеті.

Нагадаємо, 5 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував інформацію про заборону продажу повсякденних товарів під час локдауну. За його словами, на засіданні уряду буде уточнено питання щодо продажу побутової хімії.

Водночас очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, що заборона під час локдауну з 8 по 24 січня продажу в супермаркетах товарів повсякденного вжитку на кшталт сірників і лампочок не має нічого спільного з протиепідемічними заходами.

Він підтвердив, що з 8 січня доступними будуть лише товари і послуги першої необхідності – продукти, лікарські засоби і вироби медичного призначення, засоби гігієни та зв'язку, а також корми для тварин, ветеринарні препарати, насіння, засоби захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

Після Різдва навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, електролампочки, батарейки, дитячі товари для навчання.

До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.