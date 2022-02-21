Товарообіг між Україною та ЄС зріс на 35% і сягнув 62,5 млрд доларів – Свириденко

Міжнародні вантажні перевезення потребують продовження діалогу з Єврокомісією

Цього року Україна має завершити важливі довгострокові проєкти, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також продовжувати ту торгову політику, яка дозволила у 2021-му збільшити товарообіг між Україною та Європейським Союзом на 35% і вийти на його обсяг у 62,5 мільярда доларів.

Про це повідомила перша віце-прем'єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«У складі української делегації в Брюсселі обговорюємо розвиток спільних проєктів України та Європейського Союзу. У першу чергу – в сфері торгівлі. Минулий рік вкотре продемонстрував, що ЄС є нашим основним торговим партнером», – зазначила вона.

Серед найбільш важливих питань Свириденко вказала міжнародні вантажні перевезення. Вони потребують продовження діалогу з Єврокомісією щодо укладення нової Угоди про лібералізацію автоперевезень.

Також на часі – «екологізація» промислового виробництва. Політика «екологізації» сприяє тому, що «українські товари, вироблені із застосуванням «зелених» технологій, стають більш конкурентоздатними на міжнародних ринках», – пише Свириденко в мережі Facebook.

Україна активно співпрацює із Європейським союзом

«Така ж ситуація і з агропромисловим виробництвом. Пріоритетний напрям аграрної політики України – сприяти розвитку органічного землеробства. Це дозволить збільшити експорт сільськогосподарської продукції до ЄС та сприяти її виведенню на інші міжнародні ринки», – додає вона.

Окремим пунктом співпраці є інтеграція енергетичних ринків України та ЄС.

«Найближчим часом ми проведемо тест на енергонезалежність, на триденний термін від’єднавшись від енергосистеми Росії й Білорусі. Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить у подальшому об’єднати українську енергосистему з європейською і приєднатися до ENTSO-E», – інформує перша віце-прем’єрка.

Кроком до енергонезалежності є термомодернізації будівель, і вже цього року планується утеплення 5000 будинків, що дозволить не тільки заощадити енергоресурси, а й додатково стимулювати окремі галузі економіки, зазначає Юлія Свириденко.

На її переконання, позитивні результати українсько-європейської співпраці у всіх перерахованих галузях – це «найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії» та «найдієвіша зброя у боротьбі з військовою агресією».