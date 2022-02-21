Голова Світового конґресу українців: Ми хочемо подвійного громадянства

«Одразу після інавгурації Зеленського ми з ним зустрілися і обговорювали стратегії повернення українців в Україну»

Діаспоряни прагнуть, аби в Україні запровадили подвійне громадянство. Адже наразі немає закону, який би дозволяв закордонним українцям долучитися до розбудови України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Світового конґресу українців Павло Ґрод.

За його словами, після Революції гідності постала нова демократична проєвропейська влада, яка почала залучати на провідні посади впливових людей, в тому числі і з української діаспори. Однак тоді стало зрозумілим, що є дуже великі труднощі із працевлаштуванням діаспори до державної служби в Україні. Багато суддів Верховного суду (у Канаді, США) є українцями, які могли б долучитися до реформи судової системи.

«Одразу після інавгурації Зеленського ми з ним зустрілися і обговорювали стратегії повернення українців в Україну. Але ми також розуміємо реальність ситуації, що є великі питання безпеки, і що ми не можемо просто відкрити будь-кому подвійне громадянство. Очевидно, це створюватиме Україні велику загрозу щодо російських паспортів, щодо угорських паспортів, щодо польських паспортів, і тому мусимо до цього підходити зважено», – сказав Павло Ґрод.

Як пояснив очільник української діаспори, Світовий конґрес українців, запропонували президенту та Верховній Раді комплекс законопроєктів. У ньому заклали два головні принципи.

«Перше – має бути один підхід до всіх громадян. І до тих, хто має один паспорт, і до тих, хто матиме два. Тобто мають бути такі саме права для українців, які живуть в Україні, і тих, які матимуть українське громадянство як друге. Друге – безпекові запобіжники. Перш за все – присяга. Якщо отримуєш громадянство України, має бути присяга, людина-кандидат повинна відповідати критеріям: знання мови, історії. Потрібно передбачити можливість відкликати друге громадянство, якщо особа проводить антиукраїнську діяльність. Це один запобіжник. Другий – не дозволяти подвійне громадянство з країною-агресором. У нашій ситуації це російське громадянство», – каже Павло Ґрод.

Також, на думку головного діаспорянина, Україна має визначитися, назвати країни, з якими хоче підписати договори щодо визнання подвійного громадянства. Адже є багато питань щодо соціального забезпечення, подвійного оподаткування тощо.

Нагадаємо, протягом 10 місяців 2021 року Україну залишили й досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник за останні 11 років.

Також, за різними даними, майже $12 млрд щорічно надходить до України від українців, які працюють за її межами, це вклад в тому числі від діаспори.