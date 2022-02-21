У разі вторгнення в Україну США заборонять обробку трансакції російських банків – Reuters

У разі нападу на Україну Росії загрожують жорсткі санкції з боку США та країн-членів НАТО

Крім того, США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб

Перший пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії включає заборону на обробку транзакцій великих російських банків. Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Санкції, передбачені на випадок російського вторгнення в Україну, будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі. Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. Водночас агентство зазначає, що з великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, Веб.РФ та Газпромбанку.

Крім того, США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які передбачають заморожування активів та заборону на будь-які транзакції. Білий дім та Мінфін США відмовилися від коментарів.

Як раніше повідомлялося, Вашингтон пригрозив Путіну особистими санкціями. Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому США не вводять санкції проти РФ до вторгнення в Україну.

Напередодні глава Єврокомісії назвала найпотужніший важіль впливу на Росію.

Як відомо, США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift. Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift. У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift. Напередодні прем’єр Великобританії пригрозив позбавити російські компанії фінансування у разі нападу на Україну. Водночас спікер Держдуми РФ заявив, що санкції Заходу нікого не лякають.