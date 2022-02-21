Чи буде дешеве житло: прогноз ситуації на ринку нерухомості

Вимоги інвесторів до нового житла суттєво змінилися

На ринку житла в Україні намітилися значні зміни. Інвестори готові переплачувати за якісне житло. На дешевий сегмент попит знизився – немає покупців. А покупці з грошима вже висувають вимоги не лише щодо якості житла, а й щодо інфраструктури. Отже, вітчизняний ринок житла вже не буде колишнім. Про це пише ubr.ua.

За оцінками девелоперів, приблизно 70% покупців на первинному ринку житла хочуть отримати за свої гроші не просто власний куток, а якісне житло. Причому, якісне за багатьма критеріями. Які вимоги до нових квартир висувають інвестори, розповів засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Готовність інвесторів платити більше розв'язує руки девелоперам. У них з'являється більше коштів для маневрів на ринку, і в періоди сезонного затишшя вони вже бояться збанкрутувати і піти з торбою по світу.

«Висока затребуваність якісних об'єктів у більшості покупців дозволяє забудовникам прогнозувати рівень прибутку і не залежати від зовнішніх як економічних, так і геополітичних факторів», – говорить експерт.

Зокрема, покупці висувають такі вимоги до нових об'єктів на ринку житла:

зведення будинків з якісних матеріалів, використання якісного внутрішнього технічного оздоблення, облаштування прибудинкової території, а також розумне облаштування паркувальних місць поза двором;

розміщення закладів соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах будинків (сервісні центри, спортзали, магазини, салони, дитячі заклади). Загалом, в ідеалі інвестори хочуть мати все, що потрібно для повсякденного життя, під одним дахом;

облаштування у безпосередній близькості від будинку дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, лаунж-зон;

близькість новобудови до місць рекреації (парків, водойм, лісів);

не останню роль відіграє вид із вікон майбутньої квартири, віддаленість від промислових об'єктів, шумовий фон, а також зручна транспортна розв'язка.

Отже, поряд з якістю самих квартир на ринку житла дедалі більшу роль відіграватиме розумна організація життєвого простору, і покупці в більшості готові за це доплачувати.

Відтак на українському ринку житла з'являтиметься дедалі менше новобудов економ-класу.

Попит на такі квартири невисокий, і будівництво таких об'єктів стає невигідним для девелоперів. А це означає, що Україна впевнено йде до західної моделі проживання, коли багато членів суспільства не мають змоги придбати власний кут, і змушені до старості тулитися на орендованій квартирі.

Нагадаємо, згідно зі свіжими соцопитуваннями, понад 66% українців не мають грошей на купівлю власного житла і не бачать можливості їх заробити в Україні. А кожен восьмий українець навіть не замислюється над покупкою власної квартири, вважаючи такі думки безперспективними.

До слова, українцям пропонують кредит на дім під 3%: хто може отримати і на яких умовах.

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