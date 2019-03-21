«Тойоти» побили, переходять на дешевші «Шкоди». Нацполіція закупить півтисячі спецавтомобілів



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Поліцейські автомобілі Škoda

Правоохоронці планують витратити 188 млн грн

Національна поліція України 20 березня оголосила тендер на закупівлю 450 легкових автомобілів спеціалізованого призначення очікуваною вартістю 188,17 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Поліціянти планують придбати 250 автомобілів Skoda Rapid або еквівалент і 200 автомобілів Škoda Octavia або еквівалент.

Вартість однієї Skoda Rapid виходить 404 тис. грн, Škoda Octavia – 436 тис. грн. На сайті офіційного дилера Skoda в Україні ТОВ «Єврокар», вартість машини Skoda Rapid коливається від 404 – до 516 тис. грн. Ціни на Škoda Octavia стартуютьвід 470 тис. грн.

Усі машини мають бути 2019 року випуску. Серед вимог замовника до спеціального обладнання, яке має йти в комплекті: світлодіодна панель-балка синьо-червоного кольору з сигнально-гучномовним пристроєм потужністю не менше 150 Вт, встановлена на даху автомобіля з гарантією виробника не менше одного року; автомобільна радіостанція УКХ діапазону з гарантією виробника не менше двох років.

Нацполіція просить виробника надати гарантію на нові транспортні засоби не менше ніж два роки.

Аукціон відбудеться 29 травня.

Як повідомляв «Главком», аудитори Рахункової палати виявили, що за наявності в патрульній поліції 1876 автомобілів, переважна більшість з яких була отримана в 2015–2016 роках (1196 автомобілів Toyota Prius), кожна п'ята машина внаслідок ДТП не придатна до експлуатації (313 одиниць – через пошкодження, отримані внаслідок ДТП, 79 одиниць – через технічну несправність).