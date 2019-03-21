Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Chevrolet виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора

У ніч на четвер, 21 березня в Києві на перетині проспекту Генерала Ватутіна та бульвару Перова сталася ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і Honda Accord.

Аварія трапилася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Honda, він рухався по проспекту Маяковського і перетинав Ватутіна в бік бульвару Перова. На смузі зустрічного руху з Перова їхав Chevrolet, який на заборонний сигнал світлофора почав повертати ліворуч.

У цей момент сталося зіткнення автомобілів. Після удару Lacetti розвернуло, а Accord вилетів за межі проїжджої частини на тротуар. Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження, а їх частини розкидало по всьому перехрестю.

Обійшлося без постраждалих. Один з водіїв сказав патрульним, що їхав на миготливий жовтий. Однак варто зазначити, що у світлофора, в робочому режимі, не блимає жовтий сигнал, він тільки перемикається.

Як повідомлялося, 17 березня в Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро «Гідропарк» сталася ДТП: зіткнулися Mitsubishi Lancer і Chevrolet Malibu. Однак банальні «догонялки» переросли в конфлікт з погрозами.

18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.