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    Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)

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    Автомобілі отримали серйозні пошкодження - Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Chevrolet виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора

    У ніч на четвер, 21 березня в Києві на перетині проспекту Генерала Ватутіна та бульвару Перова сталася ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і Honda Accord.

    Аварія трапилася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

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    За словами водія Honda, він рухався по проспекту Маяковського і перетинав Ватутіна в бік бульвару Перова. На смузі зустрічного руху з Перова їхав Chevrolet, який на заборонний сигнал світлофора почав повертати ліворуч.

    У цей момент сталося зіткнення автомобілів. Після удару Lacetti розвернуло, а Accord вилетів за межі проїжджої частини на тротуар. Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження, а їх частини розкидало по всьому перехрестю.

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    Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)
    Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)
    Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)
    Деталі авто по всій дорозі: у Києві Chevrolet протаранив Honda (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих. Один з водіїв сказав патрульним, що їхав на миготливий жовтий. Однак варто зазначити, що у світлофора, в робочому режимі, не блимає жовтий сигнал, він тільки перемикається.

    Як повідомлялося, 17 березня в Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро «Гідропарк» сталася ДТП: зіткнулися Mitsubishi Lancer і Chevrolet Malibu. Однак банальні «догонялки» переросли в конфлікт з погрозами.

    18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.

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