Невідомі підпалили коктейлем Молотова ще один магазин Roshen у Києві



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Вогонь поширився тільки за зовнішню частину вітрини Фото: «Інформатор»

Доє молодих людей в масках кинули у вітрину магазину пляшку із запальною сумішшю

У середу ввечері, 20 березня, в Києві на проспекті Юрія Гагаріна невідомі спробували спалити магазин Roshen.

Про це повідомляє «Інформатор».

Інцидент стався близько 20:50. Зазначається, що двоє молодих людей в масках кинули у вітрину магазину пляшку із запальною сумішшю. Після цього вони зникли в невідомому напрямку.

Уточнюється, що вогонь поширився тільки за зовнішню частину вітрини. Ніхто не постраждав. На місце події прибули пожежники, але вогонь вдалося загасити до їх приїзду.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося,18 березня на Хрещатику загорівся магазин Roshen. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

Також ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

Одного зі зловмисників затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці.

Також правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі столиці.

20 березня Печерський районний cуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту 53-річному затриманому за підозрою у підпалі магазину Roshen киянину.

Як повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, чоловік, якого затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.