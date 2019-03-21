На Лівобережній у Києві сталася стрілянина через анекдоти (фото, відео)



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Пораненого чоловіка госпіталізували Фото: Інформатор

Чоловік отримав дві кулі в живіт

У ніч на четвер, 21 березня, на вулиці Раїси Окіпної, 4а в Києві сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждав чоловік, його з двома пораненнями госпіталізували в лікарню.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів товариш потерпілого, вони стояли на вулиці і спілкувалися. Чоловіки розповідали один одному анекдоти. У якийсь момент з вікна будинку в нецензурній формі їм зробили зауваження, що вони шумлять. Компанія трохи зменшила голос і продовжувала стояти на місці.

Через деякий час з двору будинку вийшов чоловік, підійшов до компанії і вистрілив кілька разів з пістолета. Після скоєного він розвернувся і втік назад у двір. Попередньо, пострілів було два. Вогонь вівся з пістолета для стрільби гумовими кулями.

Обидві кулі потрапили в область живота одного з чоловіків. На місце прибули медики, які надали першу допомогу постраждалому і госпіталізували його в лікарню. Також прибули наряди поліції. Саме їм і належить з'ясувати хто саме стріляв, а також подробиці конфлікту.

Правоохоронці зазначили, що від чоловіків виходив запах алкоголю.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група і «швидка». Деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва на вулиці Маршала Якубовського сталася стрілянина. Чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, розстріляв машину приватної охорони і фасад ігрового закладу.