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    Трагедія на Дунаї: затриманий український капітан заперечує порушення правил

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    <p>Рятувальна операція на Дунаї</p> - Трагедія на Дунаї: затриманий український капітан заперечує порушення правил

    Рятувальна операція на Дунаї

    Захист українця оскаржив затримання

    Український капітан теплохода Viking Sigyn, що зіштовхнувся на Дунаї з екскурсійним човном «Русалка», заперечує, що порушив правила і це призвело до катастрофи.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hirado.hu.

    «Поліція затримала його у четвер у зв’язку з трагічним інцидентом з човном. Його захист оскаржив затримання, оскільки, за словами затриманого, він не порушував правил і тим самим не вчинив злочин», - сказав адвокат Балас Тот.

    За словами адвоката, ставлення до капітана як підозрюваного є передчасним і «не більше ніж ще однією з теорій», а експертних оцінок з приводу трагедії ще немає.

    Як відомо, угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

    Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

    За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

    Загалом на катері знаходилося 33 пасажири - переважно туристи з Південної Кореї, та двоє угорських членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою безвісти.

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