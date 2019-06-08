Трагедія у Будапешті: правоохоронці допитали українського капітана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці повідомили, що український капітан залишається єдиним підозрюваним

Поліція Угорщини провела допит 230 осіб та 66 свідків смертельного зіткнення судів на річці Дунай, що призвело до загибелі 19 туристів із Південної Кореї.

Про це повідомляє AP.

Правоохоронці розповіли, що капітан круїзного судна, яке здійснило зіткнення з екскурсійним катером, який перевозив туристів, під час допиту не надав ніяких деталей пригоди.

У поліції повідомили, що наразі він залишається єдиним підозрюваним у цій справі.

Також рятувальники заявили, що затонувший катер навряд вийде підняти з води до вівторка, 11 червня.

Нагадаємо, прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.