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    З понеділка в Україну прийдуть дощі та похолодання

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    З понеділка в Україну прийдуть дощі та похолодання

    У Києві в понеділок дощ; температура вночі і вдень 11-13° тепла

    Найближчої доби на територію України надходитиме прохолодне і вологе повітря з північного заходу.

    «Дощ, місцями значний дощ, гроза (у південній частині місцями невеликий дощ)», - повідомив Укргідрометцентр.

    Вітер південно-західний із переходом у північній половині на північно-східний, 5-10 м/с, в центральній частині під час гроз окремі пориви вітру 15-20м/с.

    Температура вночі 8-13°, на півночі Лівобережжя та в Карпатах місцями 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині 18-23°.

    У Києві в понеділок дощ; температура вночі і вдень 11-13° тепла.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 29 квітня найвища температура повітря була +30,0 в 2012 р., найнижча вночі -1,1 в 1915 р.

    У вівторок у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°.

    На решті територій короткочасні дощі з грозами , на півдні подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.

    У Києві у вівторок дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

     

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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