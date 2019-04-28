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    Синоптики попередили про загрозу паводків на Закарпатті

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    Синоптики попередили про загрозу паводків на Закарпатті

    У найближчі дні на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води

    Українців попереджають про підвищення рівнів води на річках 28-29 квітня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    За даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, у нижніх течіях Боржави і Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків.

    Також нагадаємо, що найближчої доби на територію України надходитиме прохолодне і вологе повітря з північного заходу.

    Вітер південно-західний із переходом у північній половині на північно-східний, 5-10 м/с, в центральній частині під час гроз окремі пориви вітру 15-20м/с.

    Температура вночі 8-13°, на півночі Лівобережжя та в Карпатах місцями 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині 18-23°.

    У Києві в понеділок дощ; температура вночі і вдень 11-13° тепла.

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