Синоптики попередили про загрозу паводків на Закарпатті



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У найближчі дні на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води

Українців попереджають про підвищення рівнів води на річках 28-29 квітня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, у нижніх течіях Боржави і Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків.

Також нагадаємо, що найближчої доби на територію України надходитиме прохолодне і вологе повітря з північного заходу.

Вітер південно-західний із переходом у північній половині на північно-східний, 5-10 м/с, в центральній частині під час гроз окремі пориви вітру 15-20м/с.

Температура вночі 8-13°, на півночі Лівобережжя та в Карпатах місцями 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині 18-23°.

У Києві в понеділок дощ; температура вночі і вдень 11-13° тепла.