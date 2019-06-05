Трагедія в Будапешті: знайдено 12 тіл загиблих туристів



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Рятувальна операція на Дунаї

14 людей з теплохода «Русалка» вважаються зниклими безвісти

П'ять тіл, знайдених в річці Дунай за останні два дні, були ідентифіковані як громадяни Південної Кореї, які зникли безвісти під час аварії судна в Угорщині минулого тижня.

Про це, посилаючись на заяви офіційних осіб, повідомляє Yonhap.

Число загиблих в результаті трагедії в Будапешті громадян Кореї склало вже 12 осіб. При цьому 14 людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Два угорських члени екіпажу також вважаються зниклими.

Нагадаємо, прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.

Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

Джерело: УНН