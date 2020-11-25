Тікаючи від поліції, п’яний водій Mercedes влаштував ДТП (відео)

У водія правоохоронці виявили наркотичні речовини

Нещодавно у Києві водій Mercedes, тікаючи від патрульних, які намагалися зупинити його за порушення правил дорожнього руху, скоїв ДТП з припаркованим автомобілем Skoda на вулиці Маршала Рибалка.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні помітили порушника на проспекті Перемоги і подали сигнал про зупинку, натомість водій Mercedes пришвидшився та намагався втекти. На вулиці Маршала Рибалка він скоїв ДТП, але це його не зупинило.

Врешті, коли Mercedes зупинився, то водій з пасажиром кинулися навтьоки. Патрульні наздогнали чоловіків, обидва були з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп'яніння. Зважаючи на стан чоловіків та їх зухвалу поведінку, патрульним довелося застосувати кайданки. Від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку водій відмовився. Жодних документів на право керування автомобілем чоловік не пред'явив.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у водія пакетики з порошкоподібною речовиною, ймовірно наркотичного походження. Для вилучення речовини патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

На керманича патрульні склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик.