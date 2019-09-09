Трамп готовий взяти участь в переговорах між Україною та Росією



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Дональд Трамп

Президент США зазначив, що обмін полоненими став «позитивним кроком»

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам.

Про це повідомляє «Голос Америки».

На питання, чи готові США долучитися до переговорів у нормандському форматі, Трамп зазначив, що обмін полоненими між Росією та Україною став «дуже великим і позитивним» кроком.

«Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився (до переговорів, - ред.), але справді відбулася дуже і дуже позитивна подія», - сказав американський лідер.

Раніше радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати очікують, що Росія після обміну полоненими видасть ще більше українських громадян.

Як відомо, Держдеп США закликає Росію негайно звільнити всіх українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які лишаються незаконно ув’язненими та хоче бачити ознаки «більш активного діалогу між РФ та Україною.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.