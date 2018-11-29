Трамп може помилувати Манафорта



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Трамп розкритикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливості помилування екс-керівника свого передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Про це повідомляє The New York Post.

«Це ніколи не обговорювалося, але я не б не став знімати це питання з обговорення. Навіщо це робити?« - сказав американський лідер.

Він розкритикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, заявивши, що той вимагав від Манафорта, його колишнього політичного радника Роджера Стоуна і його колеги Джерома Корсі дати неправдиві свідчення.

«Якщо ви сказали правду, ви вирушите у в'язницю», - заявив президент США.

«Але у мене є три людини: Манафорт, Корсі - я не знаю його особисто, але він відмовляється говорити, що вони вимагають. Манафорт, Корсі і Роджер Стоун», - додав президент США.

Як відомо, суддя окружного суду Александрії (штат Вірджинія) за клопотанням прокуратури зняв 10 звинувачень проти Манафорта.Але обвинувачення матиме право відновити їх пізніше.

Суд призначив дату вироку для Манафорта на 8 лютого 2019 року.

Раніше суд штату Вірджинія зобов'язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі.

Також повідомлялося, що команда спецпрокурора Мюллера конфісковує квартиру Манафорта у Trump Tower.

Як повідомляв «Главком», присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.