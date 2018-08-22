Присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома пунктами обвинувачення



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Пол Манафорт

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Екс-голову передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення.

Відповідне рішення винесли присяжні під час судового розгляду у місті Александрія у США, повідомляє Reuters.

Зазначається, що п’ять із восьми обвинувачень мають відношення до ухиляння від податків, один - недекларування іноземних банківських рахунків, як вимагає того закон. Ще два пункти - щодо банківського шахрайства.

За іншими 10 пунктами, щодо яких присяжні не змоги досягти консенсусу, суддя оголосив процес таким, який не відбувся.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення.

Суд присяжних складався з шести жінок та шести чоловіків.

Напередодні в американському суді показали лист Манафорта до Льовочкіна.

Нагадаємо, суд присяжних у кримінальній справі Пола Манафорта в понеділок, 20 серпня, не зміг узгодити вирок після третього дня обговорення.