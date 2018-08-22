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    У світі

    «Це дуже сумно»: Трамп відреагував на вердикт у справі Манафорта

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    Дональд Трамп та Пол Манафорт - «Це дуже сумно»: Трамп відреагував на вердикт у справі Манафорта
    Дональд Трамп та Пол Манафорт

    Глава Білого дому назвав Манафорта «хорошою людиною»

    Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

    Глава держави виступив з відповідною заявою перед журналістами.

    «Мені дуже сумно через це, мене це не стосується, але це дуже сумно. Це ніяк не пов'язано з російським змовою, але це полювання на відьом і абсолютна ганьба…Полювання на відьом триває», - заявив Трамп.

    При цьому він назвав Манафорта «хорошою людиною», яка «в тому числі працювала з екс-президентом США Рональдом Рейганом «і безліччю інших людей».

    Як повідомляв «Главком»,  присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

    Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

    Нагадаємо, суд присяжних у кримінальній справі Пола Манафорта в понеділок, 20 серпня, не зміг узгодити вирок після третього дня обговорення.

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