  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп може помилувати Пола Манафорта – CNN

    • Розсилка
    Пол Манафорт (у центрі) був засуджений за податкове та банківське шахрайство - Трамп може помилувати Пола Манафорта – CNN
    Пол Манафорт (у центрі) був засуджений за податкове та банківське шахрайство
    Фото: Victoria Pickering/Flickr

    Дональд Трамп у фіналі свого президентства може помилувати низку своїх колишніх радників

    У Білому домі обговорюють можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами російського розслідування. Як передає CNN, мова йде про Майкла Флінна та Пола Манафорта.

    За даними телеканалу, Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, також може бути розглянуто помилування Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта.  

    Ймовірність помилування Флінна і Манафорта підвищується у світлі останніх заяв Трампа про те, що його помічники несправедливо обвинувачувались у зв'язках РФ та стали жертвами «політичних інтриг.» 

    Пол Манафорт обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році. У 2018 року його засудили за податкове та банківське шахрайство. В США Манафорт лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича.

    Майкл Флінн у січні 2017 року був радником з національної безпеки президента Дональда Трампа. Пішов у відставку через скандальну розмову з послом Росії Сергієм Кисляком, під час якої допустив зняття з РФ частини санкцій.

    У 2019 році спецпрокурор Роберт Мюллер оголосив, що кількарічне розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 2016 року не виявило ознак змови штабу республіканців та росіян. Після програшу Клінтон на цьому наполягали представники демократів.

    Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президентові звинувачень немає достатніх підстав.

    Теги: США Дональд Трамп Пол Манафорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies