Трамп може помилувати Пола Манафорта – CNN

Пол Манафорт (у центрі) був засуджений за податкове та банківське шахрайство

Дональд Трамп у фіналі свого президентства може помилувати низку своїх колишніх радників

У Білому домі обговорюють можливість помилування кількох колишніх помічників Дональда Трампа, засуджених за результатами російського розслідування. Як передає CNN, мова йде про Майкла Флінна та Пола Манафорта.

За даними телеканалу, Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, також може бути розглянуто помилування Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта.

Ймовірність помилування Флінна і Манафорта підвищується у світлі останніх заяв Трампа про те, що його помічники несправедливо обвинувачувались у зв'язках РФ та стали жертвами «політичних інтриг.»

Пол Манафорт обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році. У 2018 року його засудили за податкове та банківське шахрайство. В США Манафорт лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича.

Майкл Флінн у січні 2017 року був радником з національної безпеки президента Дональда Трампа. Пішов у відставку через скандальну розмову з послом Росії Сергієм Кисляком, під час якої допустив зняття з РФ частини санкцій.

У 2019 році спецпрокурор Роберт Мюллер оголосив, що кількарічне розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 2016 року не виявило ознак змови штабу республіканців та росіян. Після програшу Клінтон на цьому наполягали представники демократів.

Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президентові звинувачень немає достатніх підстав.