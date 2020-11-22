Трамп запевняє, що у нього є достатньо доказів своєї перемоги на виборах

Трамп заявив, що у нього є достатньо доказів своєї перемоги на виборах

У Трампа нібито є «сотні тисяч» доказів фальсифікації виборів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готується до передачі влади.

Про це написав у своєму Twitter.

У Трампа нібито є «сотні тисяч» доказів фальсифікації виборів. Трамп додав, що є достатньо голосів для його перемоги на виборах.

«Чому Джо Байден так швидко формує кабінет, коли мої слідчі виявили сотні тисяч фальсифікованих голосів, яких достатньо, щоб «перевернути« принаймні чотири штату, що, в свою чергу, більш ніж достатньо для перемоги на виборах? Сподіваюся, у судів і законодавчих зборів буде сміливість робити те, що повинно бути зроблено для збереження чесності наших виборів і самих Сполучених Штатів Америки Світ спостерігає», –заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа, в якому він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.