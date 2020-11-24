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    У світі

    Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику

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    Новообраний президент США Джо Байден - Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику
    Новообраний президент США Джо Байден

    «Вибори закінчилися», нагадав обраний президент США

    Обраний президент США Джо Байден закликав американське суспільство відкинути політичні розбіжності та об'єднатися.

    Про це він написав у Тtwitter.

    «Вибори закінчилися. Настав час відкинути партійність і риторику, покликану демонізувати одне одного. Ми повинні об'єднатися», – зазначив Байден.

    До слова, 24 листопада штат Пенсильванія визнав перемогу Байдена. 

    Напередодні штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США

    Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

    Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

    Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

    15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям». 

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

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    Теги: Джозеф Байден вибори Дональд Трамп президент
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