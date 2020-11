Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику

Обраний президент США Джо Байден закликав американське суспільство відкинути політичні розбіжності та об'єднатися.

Про це він написав у Тtwitter.

«Вибори закінчилися. Настав час відкинути партійність і риторику, покликану демонізувати одне одного. Ми повинні об'єднатися», – зазначив Байден.

The election is over.



It’s time to put aside the partisanship and the rhetoric designed to demonize one another.



We have to come together.