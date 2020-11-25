Байден заявив, що не буде розпочинати розслідувань проти Трампа
Джо Байден заявив, що не буде уподібнюватись Дональду Трампу
В інтерв'ю NBC Байден відкинув припущення, що на посаді президента розпочне розслідування зловживань Дональда Трампа.
«Я не буду робити те, що робить цей президент, використовуючи Міністерство юстиції як інструмент переслідування ... », – запевнив Байден.
Також Байден закликав американське суспільство відкинути всі політичні розбіжності та об'єднатися навколо ідеї відродження США.
За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.
Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.
Одразу після виборів підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.
Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.
На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.