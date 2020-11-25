Байден заявив, що не буде розпочинати розслідувань проти Трампа

Джо Байден заявив, що не буде уподібнюватись Дональду Трампу

В інтерв'ю NBC Байден відкинув припущення, що на посаді президента розпочне розслідування зловживань Дональда Трампа.

«Я не буду робити те, що робить цей президент, використовуючи Міністерство юстиції як інструмент переслідування ... », – запевнив Байден.

Також Байден закликав американське суспільство відкинути всі політичні розбіжності та об'єднатися навколо ідеї відродження США.

У 2019 році команда Дональда Трампа намагалася довести корупційну складову у роботі в Україні сина Джо Байдена Гантера. Працевлаштування Гантера Байдена в українській компанії Burisma оточення Трампа хотіло представити як зловживання тодішнього віце-президента своєю владою. Правоохоронці України порушили справу проти Байдена за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна («втручання у діяльність державного діяча»). Проте після виграшу демократом президентських виборів її закрили.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Одразу після виборів підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.



