Трамп назвав Блумберга коротуном



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Дональд Трамп і Майкл Блумберг

Американський лідер образливо відгукнувся про зріст потенційного суперника на виборах у 2020 році

Президент США Дональд Трамп стверджує, що екс-мер Нью-Йорка і бізнесмен Майкл Блумберг, який має намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки, є «дуже маленьким».

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Трамп заявив, що його потенційний суперник на виборах Майкл Блумберг буде стояти на коробці під час дебатів через невеликий зріст.

«Знаєте, тепер він хоче коробку, щоб стояти на ній під час дебатів. Усе нормально. В цьому немає нічого поганого. Ви можете бути коротуном», - сказав Трамп.

При цьому глава США заявив, що із задоволенням би змагався з Блумбергом на виборах американського президента в 2020 році.

Президент США відомий своїм умінням вигадувати прізвиська.

Нагадаємо, американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020. Я балотуюсь в президенти для того, щоб перемогти Дональда Трампа та відбудувати Америку.