У Сенаті не вважають дії Трампа щодо України підставою для імпічменту



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Сенатор заявив, що Трамп допустив помилку, коли просив Зеленського «про послугу» у вигляді проведення розслідування

Сенатор-республіканець Ламар Александер заявив, що звернення президента США Дональда Трампа до України з проханням розпочати розслідування проти сина Джо Байдена не є достатньо серйозним порушенням, щоб визнати його винним за статтями імпічменту.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Сенатор заявив, що Трамп допустив помилку, коли просив Зеленського «про послугу» у вигляді проведення розслідування, одночасно заблокувавши військову допомогу Україні.

Александер заявив, що Трамп «перейшов межу«, коли просив про розслідуваннях.

«Думаю, що йому не слід було цього робити. Думаю, що це було неправильно. Якщо президент був незадоволений діями Байденов в Україні, йому слід було б звернутися до генерального прокурора США Вільяма Барра«, - сказав сенатор.

У той же час Александер додав, що те, що зробив Трамп, «далеко від зради, хабарництва, серйозних злочинів і проступків«.

Для відсторонення Трампа від посади необхідно дві третини голосів сенаторів, а враховуючи, що республіканці, які мають більшість у цій палаті, їх однопартієць Трамп майже напевно буде виправданий.