Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту у зв'язку з візитом Ердогана



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Президент України Реджеп Таїп Ердоган їде з візитом до Києва

Вранці обмежать дорожній рух на Бориспільському шосе

У Києві сьоггодні, 3 лютого, у зв'язку з візитом в Україну президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служби Управління державної України.

«Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що 3 лютого у зв'язку з візитом в Україну президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці. Також просимо врахувати ймовірні обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе вранці 3 лютого і рекомендуємо по можливості скористатися громадським транспортом», - сказано в повідомленні.

У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Повідомляється, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Глави держав також візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії.

На початку січня 2020 року Росія ввела в експлуатацію магістральний газопровід «Турецький потік». На церемонії введення в експлуатацію газопроводу були присутні Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.