Блумберг офіційно оголосив, що йде у президенти США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський підприємець і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг Фото: Carolyn Kaster/AP

Я балотуюсь в президенти для того, щоб перемогти Дональда Трампа та відбудувати Америку

Американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.

Про це повідомляє «Голос Америки».

24 листопада мільярдер та колишній мер Нью-Йорка, 77 річний Майкл Блумберг оголосив про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії.

«Я балотуюсь в президенти для того, щоб перемогти Дональда Трампа та відбудувати Америку. Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки нерозсудливих та неетичних дій президента Трампа. Він становить екзистенціальну загрозу нашій країні та нашим цінностям. Якщо він отримає ще один президентський термін, ми, можливо, ніколи не отямимось від завданої шкоди», – йдеться в заяві на сайті передвиборчої кампанії Блумберга.

В оголошенні про початок своєї передвиборчої кампанії Блумберг пообіцяв покращити економіку країни, систему охорони здоров’я, освіти, довкілля, імміграційну політику. Блумберг також виступає за посилення законів, які регулюють використання вогнепальної зброї.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Блумберг тільки зашкодить Байдену під час виборів.