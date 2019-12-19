Трамп назвав голосування за імпічмент «маршем політичного самогубства» демократів



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Трамп вважає запущену процедуру імпічменту «беззаконної і політично заангажованою»

Президент США Дональд Трамп назвав голосування в Палаті представників Конгресу за статтями обвинувачення проти нього в рамках процедури імпічменту політичним самогубством Демократичний партії.

Про це повідомляє CNN.

На даний момент американський лідер виступає перед прихильниками в штаті Мічиган.

«Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Вони знецінили імпічмент», - сказав він.

«Після трьох років зловісного полювання на відьом, обманів, шахрайства демократи Палати намагаються анулювати бюлетені десятків мільйонів американців-патріотів», - додав Трамп.

Крім того американський президент упевнений, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі після виборів 2020 року позбудеться своєї посади.

«Я знаю точно одне: десятки мільйонів американців з'являться на виборчі дільниці наступного року, щоб своїм голосуванням змістити Пелосі з її посади», - заявив Трамп.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою і перешкоджанні роботи Конгресу США в розслідуванні цієї справи.