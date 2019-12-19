Пелосі назвала Трампа «загрозою демократії»



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Пелосі заявила, що Трамп своєю поведінкою не залишив Конгресу іншого вибору

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі назвала президента США Дональда Трампа загрозою для американської демократії.

Про це повідомляє Reuters.

Пелосі заявила, що Трамп своєю поведінкою не залишив Конгресу іншого вибору, крім як звинуватити його в різких чварах законодавців перед історичним голосуванням за звинуваченнями в тому, що президент-республіканець зловживає своєю владою і перешкоджає Конгресу.

На переконання Трампа, розслідування щодо імпічменту є переворотом і «безпрецедентним і неконституційним зловживанням владою» з боку демократів в Палаті представників.

Трамп відправив лист Пелосі напередодні голосування Палати представників за статтями імпічменту щодо президента США.

Як повіломлялось, Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують Трампа.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала імпічмент «одним з найбільш урочистих повноважень, наданих Конституцією», і закликала всіх членів нижньої палати вранці «бути готовими для історичного голосування».

Це буде третій раз, коли президенту загрожує імпічмент за майже 250 років існування США. Жоден президент не був відсторонений від посади, і Трамп, швидше за все, переживе судовий процес у Сенаті, де для його відставки необхідна більшість у дві третини голосів.

Демократи звинувачують президента у зловживанні своїм службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також, як стверджується, перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.

Якщо голосування відбудеться успішно, документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.