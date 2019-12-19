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    Палата представників США затвердила допомогу Україні в розмірі майже $700 млн

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    Палата представників США затвердила допомогу Україні в розмірі майже $700 млн

    Це рішення має ще розглянути Сенат США.

    Палата представників США затвердила бюджетне асигнування безпеки та зовнішньої допомоги Україні у 2020 році в розмірі $698 млн.

    Про це йдеться на сайті співголови Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур.

    «В даний час, коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну і потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій або будь-який адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", - йдеться в заяві конгресвумен.

    Вона підкреслила, що українські чоловіки й жінки продовжують боротися за суверенітет своєї країни та східний фланг Європи від Росії.

    «Ця підтримка для України важлива як ніколи. Зробивши цей крок, ми в Конгресі очікуємо, що ця життєво важлива допомога, що надаватиметься в такому обсязі й термінах, допоможе цій оточеній країні в її боротьбі щодо відбиття російської агресії», — заявила конгресвумен.

    Це рішення має ще розглянути Сенат США.

    Нагадаємо, 19 листопада група сенаторів від Демократичної партії звернулася до Міністерства оборони США з вимогою відзвітувати про надання Україні військової допомоги.

    США військова техніка фінанси Сенат США
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