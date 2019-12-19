Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа



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Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Трампа Фото: Reuters

Палата представників визнала Трампа винним в зловживанні владою

Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президенту Дональда Трампа. Слухання тривали більше 11 годин.

Конгресмени визнали Трампа винним в зловживанні владою - звинувачення підтримали 226 конгресменів при необхідних 216 голосах.

Пізніше відбудеться голосування щодо визнання його винним у перешкоджанні роботі конгресу.

Тепер питання про імпічмент перейде на обговорення в сенат, члени якого вирішать, виправдати Трампа або підтвердити його провину і змістити з посади. Голосування відбулося вночі 19 грудня за київським часом.

Дональд Трамп став третім президентом, який зазнав імпічменту. Раніше палата представників виносила звинувачення Ендрю Джексону в 1868 році і Біллу Клінтону в 1998 році. Однак сенат проголосував за виправдання обох і проти їх звільнення з посади.

Документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.