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    Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа

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    Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Трампа - Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа
    Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Трампа
    Фото: Reuters

    Палата представників визнала Трампа винним в зловживанні владою

    Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президенту Дональда Трампа. Слухання тривали більше 11 годин.

    Конгресмени визнали Трампа винним в зловживанні владою - звинувачення підтримали 226 конгресменів при необхідних 216 голосах.

    Пізніше відбудеться голосування щодо визнання його винним у перешкоджанні роботі конгресу.

    Тепер питання про імпічмент перейде на обговорення в сенат, члени якого вирішать, виправдати Трампа або підтвердити його провину і змістити з посади. Голосування відбулося вночі 19 грудня за київським часом.

    Дональд Трамп став третім президентом, який зазнав імпічменту. Раніше палата представників виносила звинувачення Ендрю Джексону в 1868 році і Біллу Клінтону в 1998 році. Однак сенат проголосував за виправдання обох і проти їх звільнення з посади.

    Документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.

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